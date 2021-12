Sampdoria, Quagliarella sta bene: pronta una maglia da titolare contro il Torino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella sfida di Coppa Italia tra Sampdoria e Torino, dovrebbe esserci il ritorno dal 1? di Quagliarella. Il capitano blucerchiato ha smaltito l’infortunio Fabio Quagliarella ritrova il Torino, sua ex squadra, in Coppa Italia. Il capitano della Sampdoria, dopo aver vissuto da spettatore e allenatore aggiunto il Derby della Lanterna, è pronto a tornare in campo dal primo minuto di gioco, come riporta Tuttosport. Quagliarella ha smaltito il problema alla coscia, che lo aveva tenuto fermo contro il Genoa, si è allenato con il resto del gruppo per tutta la prima parte della settimana e potrebbe far tirare il fiato a Manolo Gabbiadini. Roberto D’Aversa sceglierà nella rifinitura di questa mattina la coppia d’attacco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella sfida di Coppa Italia tra, dovrebbe esserci il ritorno dal 1? di. Il capitano blucerchiato ha smaltito l’infortunio Fabioritrova il, sua ex squadra, in Coppa Italia. Il capitano della, dopo aver vissuto da spettatore e allenatore aggiunto il Derby della Lanterna, è pronto a tornare in campo dal primo minuto di gioco, come riporta Tuttosport.ha smaltito il problema alla coscia, che lo aveva tenuto fermoil Genoa, si è allenato con il resto del gruppo per tutta la prima parte della settimana e potrebbe far tirare il fiato a Manolo Gabbiadini. Roberto D’Aversa sceglierà nella rifinitura di questa mattina la coppia d’attacco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

