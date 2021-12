Quirinale: Mattarella martedì a Firenze per inaugurazione Auditorium Musica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - Il nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino, la Sala Zubin Mehta, sarà inaugurato martedì 21 dicembre, alle ore 17.45, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Capo dello Stato sarà uno degli ultimi eventi pubblici del suo settennato. Per l'occasione si terrà un concerto con l'esecuzione della Messa a quattro voci (Messa di Gloria) di Giacomo Puccini e la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il concerto sarà diretto dal maestro Zubin Mehta alla guida del Coro e dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Cultura su Rai 5 e su Radio Rai 3. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021), 16 dic. - (Adnkronos) - Il nuovodel Maggiole Fiorentino, la Sala Zubin Mehta, sarà inaugurato21 dicembre, alle ore 17.45, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. Per il Capo dello Stato sarà uno degli ultimi eventi pubblici del suo settennato. Per l'occasione si terrà un concerto con l'esecuzione della Messa a quattro voci (Messa di Gloria) di Giacomo Puccini e la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il concerto sarà diretto dal maestro Zubin Mehta alla guida del Coro e dell'Orchestra del Maggiole Fiorentino. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Cultura su Rai 5 e su Radio Rai 3.

Advertising

ItaliaViva : #Meloni ci invita ad eleggere un patriota al #Quirinale? Bene, è condivisibile ma noi l'abbiamo già fatto per ben t… - Quirinale : L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato al #Quirinale gli Attestati d’onore di #AlfieredellaRepubblica conferiti ne… - Pappone4 : @SkyTG24 Altro che trattativa stato-mafia (bazzecola). È stato sufficiente che Silvio si facesse proporre dai suoi… - vicgri2 : RT @Quirinale: L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano -