Quirinale: Di Maio, 'bene dialogo Conte-Letta, ma ascoltare tutti' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Il dialogo Conte-Letta sul Quirinale "è un'iniziativa giusta, sono le forze alleate da cui parte il ragionamento che poi va allargato per coinvolgere tutte le forze politiche", compreso "il centrodestra. Facciamolo velocemente, coordiniamoci ma andiamo al risultato velocemente, cerchiamo di costruire un metodo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'. "Non credo sia il momento di parlare di nomi ma di costruire un metodo - puntualizza - i partiti non possono giocare con il nome di Draghi, per ora bisogna stabilire un percorso e un metodo condiviso", ha aggiunto. Quanto all'iniziativa del tavolo tra tutte le forze politiche "credo sia valida, spero non sia solo mediatica - premette - e inevitabilmente il M5s, che è la prima forza ...

