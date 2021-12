Piepoli | ' I No Vax? Sono 4 gatti che sembrano 4 milioni | ma non contano nulla'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In un'eventuale corsa elettorale, un partito 'No' prenderebbe meno del 5% perché "quattro": ne è convinto Nicola, sondaggista e Presidente dell'Istituto di rilevazioni che ...

Ecco, i noduri e puri - avverte- sono come loro. Finiscono come i 'quattro gatti', pochi ma uccisi dal nemico...'... sociologo, vicepresidente di Istitutoe tra gli autori del sondaggio. Gli italiani sono ... "Pfizer converte nopagandoli"/ 'Il Tempo': "2.246 cavie per pillola anti - Covid" Questa ...In un’eventuale corsa elettorale, un partito ‘No Vax’ prenderebbe meno del 5% perché “sono quattro gatti”: ne è convinto Nicola Piepoli, sondaggista e Presidente dell’Istituto di rilevazioni che prend ...