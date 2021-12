Ondata di positivi in Premier League: possibile stop del campionato? (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Premier League continua a tremare. La variante Omicron in Gran Bretagna si sta diffondendo sempre di più e sta mietendo vittime illustri come i vari Lukaku e Van Dijk! Son già state rinviate ben quattro partite della 18esima giornata di campionato, eppure si sta valutando sempre di più lo stop torneo. La Premier League trema: si avvicina lo stop del campionato! Premier League, Covid-19, Omicron In totale ammontano a nove le partite rinviate per Covid-19 questa settimana. Tre per la 17esima giornata, su cui spicca il big match Leicester-Tottenahm – sarebbe dovuto essere in programma questa sera – e quattro per la 18esima. Le quattro partite rinviate per questo weekend son le seguenti: ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lacontinua a tremare. La variante Omicron in Gran Bretagna si sta diffondendo sempre di più e sta mietendo vittime illustri come i vari Lukaku e Van Dijk! Son già state rinviate ben quattro partite della 18esima giornata di, eppure si sta valutando sempre di più lotorneo. Latrema: si avvicina lodel, Covid-19, Omicron In totale ammontano a nove le partite rinviate per Covid-19 questa settimana. Tre per la 17esima giornata, su cui spicca il big match Leicester-Tottenahm – sarebbe dovuto essere in programma questa sera – e quattro per la 18esima. Le quattro partite rinviate per questo weekend son le seguenti: ...

