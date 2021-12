Olimpiadi: short track, scelti i 10 azzurri per Pechino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - La missione Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, per lo short track italiano, prende ufficialmente il via. Concluso il percorso di Coppa del Mondo con i quattro appuntamenti validi per le qualificazioni, in casa Italia il neo capoallenatore Kenan Gouadec, insieme all'intero staff tecnico azzurro, ha comunicato alla squadra i nomi dei dieci atleti – 5 uomini e 5 donne – che prenderanno parte alle Olimpiadi. Questi i nomi: Donne: Arianna Fontana (IceLab), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Uomini: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri). Questi sono gli atleti che scenderanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - La missione Giochi Olimpici Invernali di2022, per loitaliano, prende ufficialmente il via. Concluso il percorso di Coppa del Mondo con i quattro appuntamenti validi per le qualificazioni, in casa Italia il neo capoallenatore Kenan Gouadec, insieme all'intero staff tecnico azzurro, ha comunicato alla squadra i nomi dei dieci atleti – 5 uomini e 5 donne – che prenderanno parte alle. Questi i nomi: Donne: Arianna Fontana (IceLab), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Uomini: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri). Questi sono gli atleti che scenderanno ...

Advertising

zazoomblog : Short track i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Arianna Fontana e Pietro Sighel gui… - chenoiaaaa : RT @doubleG____: l'Inghilterra perde euro2020 ai rigori a casa loro dopo essere passati in vantaggio. la 4x100 inglese perde la medaglia d… - iamGM8 : RT @doubleG____: l'Inghilterra perde euro2020 ai rigori a casa loro dopo essere passati in vantaggio. la 4x100 inglese perde la medaglia d… - doubleG____ : l'Inghilterra perde euro2020 ai rigori a casa loro dopo essere passati in vantaggio. la 4x100 inglese perde la med… -