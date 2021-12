Morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell?ex campionessa di sci Deborah travolto da una valanga in Valfurva (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tragedia sulle montagne dell'alta Valtellina. Jacopo Compagnoni, 40 anni, fratello della pluricampionessa olimpica di sci alpino Deborah, è Morto travolto da una valanga.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tragedia sulle montagne dell'alta Valtellina., 40 anni,della pluriolimpica di sci alpino, èda una....

