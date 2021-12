Le due donne che hanno accusato l'attore non si conoscono. Eppure, raccontano due storie simili (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pare che, a risvegliare brutti ricordi nelle due donne, sia stato proprio l’aver visto nuovamente in tv Chris Noth, il personaggio che nella serie And just like that… è tornato a interpretare Mr Big, il grande amore di Carrie Bradshaw. Zoe, 40 anni, e Lily, 31 – per tutelarle, i loro nomi sono di fantasia – sostengono di essere state aggredite sessualmente dall’attore Chris Noth. Le due giovani donne – che si sono approcciate al magazine The Hollywood Reporter separatamente, a distanza di mesi l’una dall’altra e che non si conoscono tra loro – hanno dichiarato che le promozioni in pompa magna di And Just Like That…, sequel di Sex and the City, hanno risvegliato dolorosi ricordi legati alla presenza di Chris Noth nella serie. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pare che, a risvegliare brutti ricordi nelle due, sia stato proprio l’aver visto nuovamente in tv Chris Noth, il personaggio che nella serie And just like that… è tornato a interpretare Mr Big, il grande amore di Carrie Bradshaw. Zoe, 40 anni, e Lily, 31 – per tutelarle, i loro nomi sono di fantasia – sostengono di essere state aggredite sessualmente dall’Chris Noth. Le due giovani– che si sono approcciate al magazine The Hollywood Reporter separatamente, a distanza di mesi l’una dall’altra e che non sitra loro –dichiarato che le promozioni in pompa magna di And Just Like That…, sequel di Sex and the City,risvegliato dolorosi ricordi legati alla presenza di Chris Noth nella serie. ...

