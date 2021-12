La versione dei sindacati: "Questa è una piazza che unisce, non che divide" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dal palco lo ripetono allo sfinimento. È un appello ciclico, uguale ogni cinque minuti. “Compagni mi raccomando: distanziamento e mascherine, altrimenti ci accusano di essere irresponsabili”. All’ingresso di piazza del Popolo i servizi d’ordine di Cgil e Uil controllano i green pass. Per evitare di dover ripetere ogni volta la scansione del qr code, ai controllati viene legato al polso un braccialetto di carta bianca. C’è tanta gente. I pullman sono arrivati da tutta Italia. “Ne hanno scritto di tutto, ma anche solo stare qui oggi per noi è già un successo”, dice soddisfatto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri prima di salire sul palco dove si alternano gli interventi dei delegati sindacali di aziende e amministrazioni di tutta Italia. Ci sono le vertenze, da Air Italy a Whirpool, ci sono i precari e i pensionati. Si elencano i successi. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dal palco lo ripetono allo sfinimento. È un appello ciclico, uguale ogni cinque minuti. “Compagni mi raccomando: distanziamento e mascherine, altrimenti ci accusano di essere irresponsabili”. All’ingresso didel Popolo i servizi d’ordine di Cgil e Uil controllano i green pass. Per evitare di dover ripetere ogni volta la scansione del qr code, ai controllati viene legato al polso un braccialetto di carta bianca. C’è tanta gente. I pullman sono arrivati da tutta Italia. “Ne hanno scritto di tutto, ma anche solo stare qui oggi per noi è già un successo”, dice soddisfatto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri prima di salire sul palco dove si alternano gli interventi dei delegati sindacali di aziende e amministrazioni di tutta Italia. Ci sono le vertenze, da Air Italy a Whirpool, ci sono i precari e i pensionati. Si elencano i successi. ...

