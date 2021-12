Juventus alle prese con una cessione | una big spagnola su di lui!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In casa bianconera non si parla solo di campo. Le ultime che arrivano dal mercato non sono infatti di poco conto. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Federico Bernardeschi. Bernardeschi,, Barcellona L’indiscrezione Durante il premio Golden Boy vinto quest’anno da Pedri, la dirigenza blaugrana avrebbe incontrato l’agente di Federico Bernardeschi, ovvero Federico Pastorello. Ricordiamo che il contratto di Bernardeschi è in scadenza il prossimo giugno. LEGGI ANCHE: “Vi dico la differenza tra ora e quando ero alla”: sentite le sue parole! LEGGI ANCHE:, l’attaccante potrebbe arrivare dalla Premier League: la situazione!

Commenta per primo Appuntamento con la storia.ore 21 all' Allianz Stadium di Torino laWomen sfida il Servette per conquistare, per la prima volta, i quarti di finale di Champions League. Con una vittoria le bianconere ...... il club bianconero non ha ancora chiuso la complessa "partita" relativatrattative dei contratti in scadenza nel prossimo mese di giugno. Lae il caso dei contratti in scadenza a ...Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in tv su Sky e su DAZN. La sfida sarà visibile anche all’ interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar. Su Sky, la partita sarà trasmessa su Sk ...Questa sera alle ore 21 all’Allianz Stadium la Juventus femminile affronta il Servette di Ginevra, con una vittoria bianconere agli ottavi di Champions League L’occasione è storica. E anche se questa ...