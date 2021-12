Juve | Di Napoli | «La cessione di Ronaldo pesa | ma i problemi sono a centrocampo»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ex attaccante Arturo Di, in esclusiva perntusnews24, ha commentato la situazione dei bianconeri In esclusiva perntusnews24, Arturo Diha parlato della situazione bianconera. DICHIARAZIONI – «Un parere personale, io credo che idellasiano in mezzo al campo. Nei tempi d’oro erano i centrocampisti a fare la differenza per i bianconeri. Ora manca proprio quello, perché la difesa è sempre arcigna e commette pochi errori, poi a volte si subisce gol anche quando gli avversari fanno solo un tiro, e lì anche il diavolo ci mette le corna. Allegri non è mai stato un fautore del gioco, il corto muso la dice lunga sul fatto che sia un allenatore pragmatico.d’accordo con lui, ha una sua identità e nel calcio ciò che serve ...

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus, Di Napoli analizza il momento della squadra di #Allegri ??? - rz8463 : Qualcuno, magari @AIA_it , potrebbe spiegarmi come mai nella classifica dei 20 giocatori più ammoniti della Serie A… - N23__________ : RT @InterMilanFRA: L'Inter en 2021 à domicile #SerieA 6-2 Crotone 2-0 Juve 4-0 Benevento 3-1 Lazio 3-0 Genoa 1-0 Atalanta 2-1 Sassuolo 1-0… - gilnar76 : Biglietti Juve Napoli: da venerdì via libera alla vendita dei tagliandi #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - WL_T3R : RT @pap1pap: La teoria che l'inter si giochi tutto tra gennaio e febbraio causa calendario, è più folle (e stupida), del calendario stesso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Juventus.com

Secondo me Milan, Inter,e Atalanta partono alla pari". Lainvece? "Secondo me laè a fine ciclo, priva di motivazioni?". Colpe di Allegri? "Onestamente mi aspettavo molto di più da ...NUMERI FLOP ? Alla prima di campionato la Roma ha battuto la Fiorentina, poi ha perso il derby e le sfide contro, Milan e Inter, pareggiando bene invece con il. In totale 4 punti su 18 a ...In esclusiva per Juventusnews24, Arturo Di Napoli ha parlato della situazione bianconera. DICHIARAZIONI – «Un parere personale, io credo che i problemi della Juve siano in mezzo al campo. Nei tempi ...Biglietti Juve Napoli: da venerdì il club bianconero darà il via libera alla vendita dei tagliandi per il match dell’Allianz Stadium Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunc ...