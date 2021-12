Inter-Eriksen, è addio: l’agente in città per la rescissione (Di giovedì 16 dicembre 2021) È finita tra l’Inter e Christian Eriksen: l’agente del danese è a Milano per definire la rescissione del contratto. La separazione tra il club nerazzurro e il centrocampista è motivata dall’impossibilità di giocare in Serie A con defibrillatore sottocutaneo, impiantatogli dopo il malore. L’ex Tottenham saluta l’Inter dopo 60 presenze, 8 reti e 3 assist e uno Scudetto vinto nella scorsa stagione. Nel suo futuro il campionato danese, con l’Eredivisie e la Premier League che monitorano attentamente la situazione. La rescissione contrattuale consentirà ad Eriksen di scegliere la soluzione più opportuna per le prossime stagioni, con l’Inter che non pagherà più il suo ingaggio senza poterlo impiegare. Inter, Eriksen ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) È finita tra l’e Christiandel danese è a Milano per definire ladel contratto. La separazione tra il club nerazzurro e il centrocampista è motivata dall’impossibilità di giocare in Serie A con defibrillatore sottocutaneo, impiantatogli dopo il malore. L’ex Tottenham saluta l’dopo 60 presenze, 8 reti e 3 assist e uno Scudetto vinto nella scorsa stagione. Nel suo futuro il campionato danese, con l’Eredivisie e la Premier League che monitorano attentamente la situazione. Lacontrattuale consentirà addi scegliere la soluzione più opportuna per le prossime stagioni, con l’che non pagherà più il suo ingaggio senza poterlo impiegare....

Advertising

SkySport : Eriksen-Inter, l'agente del giocatore a Milano per la rescissione #SkySport #Eriksen #Inter - sportmediaset : #Eriksen, il no del Coni è arrivato: incontro con l'Inter per la risoluzione. #SportMediaset… - PierinoSuperTru : - Pronto siamo l’ufficio legale dell’Inter, ci rimborsate il cartellino di #Eriksen? - Assicuratore ?? - modazza85 : RT @matteo_gardelli: Presentato alla Scala. Trattato come uno “da allontanare” Hai disegnato un Caravaggio con la punizione al #Milan Hai p… - SimonaManieri : @FBiasin Mi dispiace moltissimo che Eriksen se ne vada dall' Inter, ma penso che sia più sicuro non giocare più, pe… -