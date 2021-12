Il commento di Mancini dopo i sorteggi sorprende tutti | “Sono felice!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Robertoappare serenoilo dei gironi di Nations League. La sua Italia sarà protagonista di un girone complicato con Inghilterra, Germania e Ungheria. Italia-Euro-2020 Nonostante la dea bendata non abbia aiutato, il ct appare molto tranquillo e il suo: “Con l’Inghilterra è stata l’ultima finale dell’Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da CT sarà la prima volta, nefelice. Infine con l’Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro ct Rossi, hanno fatto molto bene all’ultimo Europeo”.