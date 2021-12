Ex vippone svela | “Alex e Delia? Li ho visti baciarsi dopo la puntata”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un exdi questa sesta edizionedei retroscena sulla coppiaBelli-Duran: “Li hoin albergo mentre pomiciavano come se niente fosse” Un exdel Gf Vip 6 ha raccontato in una diretta Instagram dei retroscena suBelli eDuran: “Li hoin albergo mentre pomiciavano come se niente fosse”. Si tratta di Samy Youssef, che in diretta su Instagram con Ainett Stephens, Clarissa Selassié e Jo Squillo ha raccontato di averliin hotelladel Grande Fratello Vip. Infatti nel corso dell’ultimaha detto addio a Soleil Sorge, con la quale nella casa ha avuto ...

Advertising

361_magazine : Un ex vippone di questa sesta edizione svela dei retroscena sulla coppia Alex Belli-Delia Duran: 'Li ho visti in al… -

Ultime Notizie dalla rete : vippone svela

Samy Youssef ed il retroscena su Alex Belli e Delia Duran L'exha raccontato in diretta social ciò che ha visto con i suoi stessi occhi proprio subito dopo l'ultima puntata, quando cioè Alex ...Grazie per essere stati con noi 01.34 Televoto aperto 01.29 Signorinil'esito delle ... Le tre '' al televoto, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino, saranno protagoniste di ...Un ex vippone di questa sesta edizione svela dei retroscena sulla coppia Alex Belli-Delia Duran: "Li ho visti in albergo mentre pomiciavano come se niente fosse" ...Ex gieffino svela un retroscena su Alex Belli e Delia Duran in hotel dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, cosa è successo. Video.