Da tre società scientifiche documento per cure tempestive monoclonali

Tre società scientifiche assieme nella lotta al Covid per obiettivi comuni: sensibilizzare i medici delle diverse specialità, creare un protocollo condiviso e porre la pietra miliare per un'alleanza tra medico di comunità e centri specialistici, in modo da favorire un trattamento tempestivo e maggiormente efficace del Covid19, in cui è strategico l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Lo strumento per perseguire questi scopi è il documento di consenso 'Sars-Cov-2: diagnosi precoce e migliore accesso alle cure per i pazienti fragili. La necessità di una coalizione tra medicina di territorio e centri specialistici', redatto e sottoscritto dalla società Italiana di malattie Infettive e Tropicali (Simit), società italiana di medicina generale e delle cure

