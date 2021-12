Covid-19, Ue: «Approccio coordinato sulle restrizioni». Draghi tira dritto: «Necessarie per combattere Omicron» – Il video (Di giovedì 16 dicembre 2021) «La variante Omicron in Italia per ora è meno diffusa che in altri Stati membri. Occorre mantenere questo vantaggio a protezione del nostro Sistema sanitario nazionale». Davanti al Consiglio europeo di Bruxelles il premier Mario Draghi ha tenuto il punto sulle ultime decisioni anti Covid, non poco criticate dall’estero, soprattutto in merito ai tamponi imposti a chi entra in Italia e alla quarantena per i non vaccinati. E se la Ue, dal canto suo, ha sottolineato nuovamente «l’importanza di un Approccio coordinato» anche sulla «validità del Green Pass», specificando che le restrizioni «devono essere basate su criteri oggettivi, non devono danneggiare il funzionamento del mercato unico e non ostacolare in maniera sproporzionata la libertà di circolazione tra gli Stati ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) «La variantein Italia per ora è meno diffusa che in altri Stati membri. Occorre mantenere questo vantaggio a protezione del nostro Sistema sanitario nazionale». Davanti al Consiglio europeo di Bruxelles il premier Marioha tenuto il puntoultime decisioni anti, non poco criticate dall’estero, soprattutto in merito ai tamponi imposti a chi entra in Italia e alla quarantena per i non vaccinati. E se la Ue, dal canto suo, ha sottolineato nuovamente «l’importanza di un» anche sulla «validità del Green Pass», specificando che le«devono essere basate su criteri oggettivi, non devono danneggiare il funzionamento del mercato unico e non ostacolare in maniera sproporzionata la libertà di circolazione tra gli Stati ...

