Comuni, Anci Veneto: "Per riqualificazione periferie troppi fondi al Sud"

Per i Comuni del nord "il pericolo di restare senza fondi per la rigenerazione urbana nonostante progetti già definiti e pronti è attualissimo". A lanciare l'allarme è Mario Conte, presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, secondo cui "per i Comuni virtuosi si prospetta un'autentica ingiustizia. La promessa era quella di rivedere i criteri, restano comunque alcuni "filtri" come l'indice di vulnerabilità che spostano la trazione verso il mezzogiorno". Il presidente di Anci Veneto aveva già lanciato l'allarme nei giorni scorsi sottolineando che se non fossero stati modificati i criteri 551 progetti, di cui il 93% presentati da Comuni del nord, sarebbero stati esclusi dalla graduatoria per i fondi

