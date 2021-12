Commercio estero:a ottobre export +7,4% annuo, import +19,4% (Di giovedì 16 dicembre 2021) A ottobre 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+2,8%) che per le esportazioni (+1,5%). L'aumento su base mensile ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) A2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l', più intensa per leazioni (+2,8%) che per le esportazioni (+1,5%). L'aumento su base mensile ...

Advertising

fisco24_info : Commercio estero:a ottobre export +7,4% annuo, import +19,4%: Istat, in tre mesi importazioni cresciute del 6,6% - giuliog : RT @sistemamoda_it: Sale a 23 miliardi l'export per il periodo di gennaio-settembre 2021, con aumenti rispetto al 2020 fino a +54% in Cina,… - PolimericaNews : RT @istat_it: Commercio estero: ad ottobre esportazioni +1,5% su settembre e +7,4% su base annua, importazioni +2,8% su mese e +19,4% su o… - istat_it : Commercio estero: ad ottobre esportazioni +1,5% su settembre e +7,4% su base annua, importazioni +2,8% su mese e +… - sistemamoda_it : Sale a 23 miliardi l'export per il periodo di gennaio-settembre 2021, con aumenti rispetto al 2020 fino a +54% in C… -