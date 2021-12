C’è Spazio per tutti. La video-intervista a Saccoccia e Parmitano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quale è il futuro dell’esplorazione spaziale? Come si fa a diventare astronauta? Ed Elon Musk ha davvero rivoluzionato lo Spazio? A queste e altre domande rispondono il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgio Saccoccia e l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano, che si raccontano nella video-intervista organizzata dalle riviste Formiche e Airpress. Oggi, su questa pagina e sui nostri canali social, sarà disponibile il video completo dell’intervista, realizzata dal direttore Flavia Giacobbe. Un dialogo da non perdere per capire come avvicinarsi allo Spazio, come l’Italia può confermarsi tra i leader della New Space Economy e per scoprire di più di due dei protagonisti “spaziali” del nostro Paese. Tutto in occasione ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quale è il futuro dell’esplorazione spaziale? Come si fa a diventare astronauta? Ed Elon Musk ha davvero rivoluzionato lo? A queste e altre domande rispondono il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgioe l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) Luca, che si raccontano nellaorganizzata dalle riviste Formiche e Airpress. Oggi, su questa pagina e sui nostri canali social, sarà disponibile ilcompleto dell’, realizzata dal direttore Flavia Giacobbe. Un dialogo da non perdere per capire come avvicinarsi allo, come l’Italia può confermarsi tra i leader della New Space Economy e per scoprire di più di due dei protagonisti “spaziali” del nostro Paese. Tutto in occasione ...

