Calciomercato Napoli – Manolas | visite mediche con l’Olympiacos

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - SeEarn : MANOLAS, LA RICHIESTA DEL NAPOLI ALL’OLYMPIACOS È DI 5 MILIONI: SI PUNTA A CHIUDERE IN TEMPI BREVI #Manolas… - cmdotcom : #Sarri: 'Alla #Lazio sono il fulcro come a Napoli. Tritati dall'Europa League, non reggiamo gli impegni ravvicinati… - PianetaMilan : #Calciomercato @sscnapoli - #Manolas , visite mediche con l'Olympiacos #ACMilan #Milan #SempreMilan #Napoli - sportli26181512 : Napoli, le ultime sugli infortunati: ancora fuori Insigne e Fabián, in quattro lavorano a parte: Il Napoli si prepa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

AreaNapoli.it

Sulla sua centralità dopo le parole di Lotito: ' Penso che l'esperienza difosse tipo questa, molto più veloce però il fulcro era l'allenatore come sta succedendo qui. È il motivo per cui ho ...... in attesa di volare nuovamente alla volta di Atene quando aprira' ilinvernale. Da capire ora come intendera' muoversi il, se affidarsi totalmente a Rrahmani per far coppia con ...CALCIOMERCATO - Dopo 7 anni in Serie A, Manolas è pronto a tornare in Grecia all'Olympiacos, prossimo sfidante dell'Atalanta nei 16esimi di Europa League ...Il terzino "stacanovista" è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, indicando la via da seguire per il suo gruppo, prossimo alla sfida di San Siro contro i rossoneri di Stefano Pioli.