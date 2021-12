Belinelli si inchina a Curry | ' E io pensavo che fosse solo un buon figlio d' arte'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

La Gazzetta dello Sport

Caro Steph, devo essere onesto: non pensavo saresti diventato questo fenomeno. Voglio essere sincero: all'inizio pensavo che Steph Curry in Nba sarebbe stato solo un altro figlio d'arte, ma niente di ......trovare il sorpasso con la tripla di Popovic che verrà annullata da Mannion eallo ...nello stesso raggruppamento c'è la battuta d'arresto anche per l' Umana Reyer Venezia che s'in ...