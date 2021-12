Anche Veneto, Liguria e Trentino in zona gialla. Lombardia aumenta i posti letto e resta (per ora) bianca (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nuovo incremento di posti letto nei reparti ordinari in Lombardia, passati da 7.945 a 8.485 (+540). Ricoveri in leggero aumento ma tasso di ospedalizzazione in calo al 14 per cento. A rischio giallo Anche le Marche Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nuovo incremento dinei reparti ordinari in, passati da 7.945 a 8.485 (+540). Ricoveri in leggero aumento ma tasso di ospedalizzazione in calo al 14 per cento. A rischio giallole Marche

Advertising

istsupsan : #Covid19 ?? variante #Omicron: nella piattaforma ICoGen 13 casi confermati - 7 cluster Campania - 3 Veneto - 1 Piemo… - fisco24_info : Anche Veneto, Liguria e Trentino in zona gialla. Lombardia aumenta i posti letto e resta (per ora) bianca: Nuovo in… - 85Micconi : RT @colomb_luca: Ai Vicentini del '500 essere ricchi non bastava. Volevano anche la bellezza. E cambiarono faccia alla città. La #fabbricad… - museobrera : A Venezia, vera porta per l'Oriente, venivano importate merci esotiche di ogni genere: le celebri brocche islamiche… - gianluigidellac : Ero contrario al Briatore versione Santanchè , ma l’idea di pedonalizzate via Veneto ? fantastica, compresa la pizz… -