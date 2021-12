Abruzzo | 2500 euro per ogni bimbo nato nei Comuni montani Meloni | «Grazie | Marsilio»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un assegno diannui, per tre anni, perin famiglie che sceglieranno di vivere o di rimanere a vivere nei. È la legge regionale approvata dall’contro lo spopolamento dei piccoli centri dell’entroterra. La Regione, inoltre, ha anche destiuna linea di finanziamento del Pnrr per la «rigenerazione culturale, sociale ed economica» dei piccoli borghi «caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante». «al presidente della Regione, Marco, per aver portato avanti e fatto approvare una proposta di legge regionale per sostenere chi sceglie di vivere in montagna con incentivi economici per chi ...