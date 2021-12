A Napoli primi 50 bimbi saranno vaccinati oggi in una scuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosaranno una cinquantina i bambini vaccinati oggi a Napoli nell’istituto comprensivo “Vittorino da Feltre”, a San Giovanni a Teduccio, nella periferia occidentale della città dove la Regione Campania ha organizzato l” “Open day” della campagna vaccinale per i minori della fascia 5-11 anni. “Abbiamo superato la diffidenza iniziale delle famiglie – dice la preside, Valeria Pirone – grazie ad un incontro informativo per i genitori organizzati con un medico della Asl ed un pediatra”. Nella scuola, dove stamattina si è recato il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, sono all’opera tre medici con assistenti ed è stato allestito un piccolo centro di vaccinazione. E’ stato ammesso anche un bambino di 5 anni non prenotato e non appartenente alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutouna cinquantina i bambininell’istituto comprensivo “Vittorino da Feltre”, a San Giovanni a Teduccio, nella periferia occidentale della città dove la Regione Campania ha organizzato l” “Open day” della campagna vaccinale per i minori della fascia 5-11 anni. “Abbiamo superato la diffidenza iniziale delle famiglie – dice la preside, Valeria Pirone – grazie ad un incontro informativo per i genitori organizzati con un medico della Asl ed un pediatra”. Nella, dove stamattina si è recato il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, sono all’opera tre medici con assistenti ed è stato allestito un piccolo centro di vaccinazione. E’ stato ammesso anche un bambino di 5 anni non prenotato e non appartenente alla ...

