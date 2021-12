Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno domani atteso lo sciopero generale promosso dai sindacati CGIL UIL la manifestazione Nazionale dal titolo insieme per la giustizia promossa dalle due sigle sindacali è stata organizzata per protestare contro la legge di bilancio saluta dal governo draghi spaccatura con la CISL che non ha aderito manifesterà sabato dalla questione aliquote IRPEF alle pensioni dal precariato alle delocalizzazioni CGIL UIL sottolineano nella nota diffusa che scenderà in piazza per chiedere di cambiare una legge di bilancio che presenta numerosi aspetti inaccettabili diverte le città italiane coinvolte oltre a Roma ci sono Milano maricagliari Palermo città dove confluiranno migliaia di lavoratori anche dalle periferie non scenderanno in piazza a scuola è finita ma di incrociare le braccia Ci saranno ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno domani atteso lo sciopero generale promosso dai sindacati CGIL UIL la manifestazione Nazionale dal titolo insieme per la giustizia promossa dalle due sigle sindacali è stata organizzata per protestare contro la legge di bilancio saluta dal governo draghi spaccatura con la CISL che non ha aderito manifesterà sabato dalla questione aliquote IRPEF alle pensioni dal precariato alle delocalizzazioni CGIL UIL sottolineano nella nota diffusa che scenderà in piazza per chiedere di cambiare una legge di bilancio che presenta numerosi aspetti inaccettabili diverte le città italiane coinvolte oltre aci sono Milano maricagliari Palermo città dove confluiranno migliaia di lavoratori anche dalle periferie non scenderanno in piazza a scuola è finita ma di incrociare le braccia Ci saranno ...

