(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dall'esterno della, inserito nella Top 11 del Girone C per quanto riguarda il campionato 2020/21

Advertising

Mediagol : Turris, Giannone non crede nel Palermo: “Ecco chi si giocherà la promozione” - tuttoatalanta : Turris, la rivelazione Giannone: 'Gioco e mister simili all'Atalanta, ecco il perchè...' - ILOVEPACALCIO : Turris, Giannone: «Nostro obiettivo resta la salvezza. Noi simili all'Atalanta» - Ilovepalermocalcio - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Turris, Giannone: 'Ci divertiamo e facciamo divertire' - ptvtelenostra : Luca Giannone il fantasista della Turris intervistato su Prima Tivvù durante le premiazioni degli Italian Sport Awa… -

Ultime Notizie dalla rete : Turris Giannone

Luperini (P) Monopoli " Latina: FINALE 0 " 0" Messina: FINALE 5 " 0 Marcatori: 15 p.t. Santaniello (T), 29 p.t. Santaniello (T), 12 s.t. Santaniello (T), 33 s.t.(T), 36 s.t. Franco ...Di seguito le varie classifiche: Marcatori Girone C - Serie C 2020 - 21 Diciotto reti: Moro (Catania) Dieci reti:) e Ferrante (Foggia) Nove reti: Antenucci (Bari) Otto reti: Starita (...Le dichiarazioni rilasciate dall'esterno della Turris, inserito nella Top 11 del Girone C per quanto riguarda il campionato 2020/21 ...Luca Giannone, attaccante della Turris, dice la sua sulla lotta per la B e parla del campionato della sua squadra ...