Scafati | nascondeva stupefacente in una scatola di caffé | arrestato

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Lo scorso fine settimana, la Guardia di Finanza di Salerno, durante un servizio volto al contrasto dei traffici illeciti, haun trentacinquenne della zona, trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza. I Finanzieri della Compagnia dimonitoravano già da tempo i movimenti dell’uomo, poiché conosciuto quale riferimento per noti assuntori di droghe. Dopo mirati servizi di pedinamento e di osservazione, è stata quindi eseguita una perquisizione presso il suo appartamento, a(SA), all’esito della quale sono stati rinvenuti, abilmente nascosti tra la biancheria riposta nella cassettiera della camera da letto, un bilancino e tre “pallini” di polvere bianca, unitamente ad un altro paio di involucri (di cui uno occultato in unadi ...

