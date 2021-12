“Quando le serie Tv entrano in classe: il caso Squid Game”. Rivedo lo speciale con lo psicopedagogista Stefano Rossi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si apre il ciclo di eventi live dal titolo "La scuola Ferita - Pensieri e Strumenti per insegnare oggi", curato dal giornalista di Orizzonte Scuola Fabrizio De Angelis. Lo speciale avrà come protagonista lo psicopedagogista Stefano Rossi, che affronterà temi cari agli insegnanti, fornendo suggerimenti e idee per la didattica. Si parte con un incontro dedicato allo Squid Game. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si apre il ciclo di eventi live dal titolo "La scuola Ferita - Pensieri e Strumenti per insegnare oggi", curato dal giornalista di Orizzonte Scuola Fabrizio De Angelis. Loavrà come protagonista lo, che affronterà temi cari agli insegnanti, fornendo suggerimenti e idee per la didattica. Si parte con un incontro dedicato allo. L'articolo .

Advertising

Gazzetta_it : Quarantena di 10 giorni per i giocatori quando rientreranno in Italia #coppadafrica - EnricoTurcato : La Champions 21/22 di Zlatan Ibrahimovic Presenze 4 Minuti 160 Gol 0 Assist 0 Tiri 3 Occasioni create 0 Gli anni… - rebelich_ : @ginnigian Lasciamo stare, una volta a causa di questa mania ho dato il via a una serie di casini, mi hanno messo d… - alicecupido3 : quando domani hai un interrogazione e non sai niente qual è la miglior cosa da fare se non vedere la serie più bell… - vale_3710 : RT @SereXpolemico98: per me è anche quando dice 'più rispetto anche tra di noi' perchè è vero, capita spesso che per una serie di motivazio… -