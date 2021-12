Prezzi delle case per il 2022, le previsioni per il prossimo anno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Casa, quanto ci costi? A rispondere a una delle domande più care agli Italiani è una recente analisi predittiva sul mercato immobiliare del 2022, focalizzata sui costi delle abitazioni nelle 11 principali città italiane e pubblicata sul Magazine Ufficiale di Immobiliare.it. Si tratta di una proiezione per i prossimi 12 mesi condotta da Immobiliare Insights, business unit specializzata in analisi e studi di mercato, in cui saltano subito all’occhio le performance di due grandi centri del Nord Italia: Milano, in cui si stima che il costo delle case crescerà ancora del 4,2% entro la fine del 2022; e poi Torino, che segnerà il record del +5,3%. Proseguendo la panoramica sulle altre grandi città del Paese, si osservano variazioni anche significative da città a città. Dovrebbe trattarsi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Casa, quanto ci costi? A rispondere a unadomande più care agli Italiani è una recente analisi predittiva sul mercato immobiliare del, focalizzata sui costiabitazioni nelle 11 principali città italiane e pubblicata sul Magazine Ufficiale di Immobiliare.it. Si tratta di una proiezione per i prossimi 12 mesi condotta da Immobiliare Insights, business unit specializzata in analisi e studi di mercato, in cui saltano subito all’occhio le performance di due grandi centri del Nord Italia: Milano, in cui si stima che il costocrescerà ancora del 4,2% entro la fine del; e poi Torino, che segnerà il record del +5,3%. Proseguendo la panoramica sulle altre grandi città del Paese, si osservano variazioni anche significative da città a città. Dovrebbe trattarsi di ...

