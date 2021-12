(Di giovedì 16 dicembre 2021) Le parole dell'estremo difensore della formazione lucana, intervenuto in merito alnegativo dei rossoblu in Serie C

Advertising

Mediagol : Potenza, Marcone: “Momento complicato, ci riprenderemo. Classifica? Serve continuità” -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza Marcone

Mediagol.it

al 76 ci pensa Stoppa a siglare il 2 - 0 con un piattone dal limite dell'area che supera. Sotto di due gol, ilrimane anche in 10 per l'espulsione rimediata da Romero all'81' (dopo 9 ...La Juve Stabia supera ilcon un bel tre a zero firmato da Bentivegna e Stoppa , doppietta. Andiamo a ripercorrere le ... Eusepi inventa per Stoppa, nell'area di gara scocca il tiro mano ...Le parole dell'estremo difensore della formazione lucana, intervenuto in merito al momento negativo dei rossoblu in Serie C ...Video Juve Stabia Potenza (3-0) gol e highlights: con questa vittoria i campani salgono a quota 25 punti in classifica ...