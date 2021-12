Pagliara e Argento “Sport in Costituzione battaglia sempre condivisa” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le forze politiche hanno avviato oggi la discussione sul DDL costituzionale per l’introduzione del diritto allo Sport nella nostra Costituzione. Per noi di Sport Italiae e Cultura Italiae è una grande soddisfazione apprendere questa notizia, che arriva pochi giorni dopo la presentazione sul tema che abbiamo fatto a Roma. Ora speriamo che l’iter proceda spedito e in particolare che la sintesi si trovi nell’Articolo 9 della Costituzione. Questa è una battaglia che va sempre condivisa, quindi apprezziamo molto l’intervento del Sottosegretario Vezzali in pieno appoggio, come sempre, su questa importante iniziativa”. Lo dichiarano Fabio Pagliara, presidente di Sport Italiae e Angelo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le forze politiche hanno avviato oggi la discussione sul DDL costituzionale per l’introduzione del diritto allonella nostra. Per noi diItaliae e Cultura Italiae è una grande soddisfazione apprendere questa notizia, che arriva pochi giorni dopo la presentazione sul tema che abbiamo fatto a Roma. Ora speriamo che l’iter proceda spedito e in particolare che la sintesi si trovi nell’Articolo 9 della. Questa è unache va, quindi apprezziamo molto l’intervento del Sottosegretario Vezzali in pieno appoggio, come, su questa importante iniziativa”. Lo dichiarano Fabio, presidente diItaliae e Angelo ...

