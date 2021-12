Nucleare, l’Iran annuncia: “Raggiunto buon accordo con Aiea” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) l’Iran ha Raggiunto un “buon accordo” con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che potrebbe ridurre alcuni dei timori delle potenze mondiali legati al programma Nucleare della Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, citato dall’agenzia Mehr. Parlando con gli ambasciatori iraniani nei Paesi confinanti con la Repubblica islamica, il capo della diplomazia di Teheran ha fatto il punto sui negoziati a Vienna e annunciato che “la scorsa notte abbiamo Raggiunto un buon accordo con l’Aiea” che potrebbe ridurre “alcune delle presunte preoccupazioni sul programma Nucleare pacifico dell’Iran”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)haun “” con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica () che potrebbe ridurre alcuni dei timori delle potenze mondiali legati al programmadella Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, citato dall’agenzia Mehr. Parlando con gli ambasciatori iraniani nei Paesi confinanti con la Repubblica islamica, il capo della diplomazia di Teheran ha fatto il punto sui negoziati a Vienna eto che “la scorsa notte abbiamouncon l’” che potrebbe ridurre “alcune delle presunte preoccupazioni sul programmapacifico del”, ...

