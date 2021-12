Giubilei “Per il triathlon 2021 di prospettiva | vogliamo crescere”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato uncomplesso come per tutte le federazioni sportive italiane e mondiali a fronte della situazione che abbiamo vissuto. Per ile per lo sport italiano è stato l’anno della rinascita totale. Siamo arrivati a Tokyo con una squadra compatta, con cinque atleti per Olimpiadi e Paralimpiadi e il risultato che abbiamo ottenuto è diverso Parigi 2024”. Così il presidente della Federazione ItalianaRiccardo, nel corso di un’intervista all’Italpress, ha giudicato ildelitaliano. “Tre medaglie paralimpiche dopo le due di Rio, con un risultato importante come l’argento di Anna Barbaro bissato pochi mesi dopo ai Mondiali di Abu Dhabi, sono il segno evidente di un progresso. Ed ancora ci sono ...