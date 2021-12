Expo | Roma si candida per l' edizione 2030 ' Una città aperta tra storia e futuro'

Advertising

Storia millenaria, cultura, verde, inclusione e dinamicità ; per il sindaco Roberto Gualtieri 'è il luogo ideale' per2030. Cinque su tutte le ragioni per cui merita di vincere. 'è una ..."Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione". Questo il titolo scelto per la candidatura della Città diall'mondiale 2030 , in programma dal 25 aprile al 25 ottobre di tale anno La notizia è stata data dal Ministro degli esteri Luigi Di Maio , durante il suo intervento alla 169Assemblea ...Roma in corsa per ospitare l'Expo 2030. La candidatura è stata presentata ufficialmente ieri di fronte all'Assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie) ...È un derby mondiale Expo 2030. Il suo valore è circa 45 miliardi di investimenti. È una partita che Roma deve vincere e per ...