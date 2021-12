Conferenza stampa Aguero: «Ho deciso di smettere, è un momento difficile per me» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attaccante del Barcellona Sergio Aguero ha annunciato in Conferenza stampa il suo addio al calcio giocato Sergio Aguero, attaccante del Barcellona, in Conferenza stampa ha annunciato l’addio al calcio giocato dopo la scoperta dell’aritmia cardiaca. L’ANNUNCIO – «Questa Conferenza è per informarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio. Questi sono momenti molto duri per me, ma sono contento della decisione che ho preso. La mia salute viene prima di tutto, a causa del problema che ho avuto un mese fa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attaccante del Barcellona Sergioha annunciato inil suo addio al calcio giocato Sergio, attaccante del Barcellona, inha annunciato l’addio al calcio giocato dopo la scoperta dell’aritmia cardiaca. L’ANNUNCIO – «Questaè per informarvi che hodidi giocare a calcio. Questi sono momenti molto duri per me, ma sono contento della decisione che ho preso. La mia salute viene prima di tutto, a causa del problema che ho avuto un mese fa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

