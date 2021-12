Assassin’s Creed Odyssey: il gioco sarà gratis per un periodo limitato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ubisoft renderà tra poco fruibile gratis Assassin’s Creed Odyssey, ma il gioco rimarrà disponibile solo per alcuni giorni Tra i franchise di Ubisoft, Assassin’s Creed rimane una delle pietre miliari realizzate dallo studio, fungendo da importante simbolo anche per la compagnia stessa. Si tratta di una saga nella quale l’azienda ha investito una mole di lavoro incredibile nel corso degli anni, e che l’ha portata a crescere fino a diventare una delle case videoludiche più importanti in Occidente e nel mondo. Adesso, diversi esponenti e dirigenti continuano a voler prendere diverse strade, separandosi dall’azienda. Tuttavia, quest’ultima continua imperterrita ad evolvere i suoi titoli in vari modi. Tra essi, è proprio Assassin’s Creed ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ubisoft renderà tra poco fruibile, ma ilrimarrà disponibile solo per alcuni giorni Tra i franchise di Ubisoft,rimane una delle pietre miliari realizzate dallo studio, fungendo da importante simbolo anche per la compagnia stessa. Si tratta di una saga nella quale l’azienda ha investito una mole di lavoro incredibile nel corso degli anni, e che l’ha portata a crescere fino a diventare una delle case videoludiche più importanti in Occidente e nel mondo. Adesso, diversi esponenti e dirigenti continuano a voler prendere diverse strade, separandosi dall’azienda. Tuttavia, quest’ultima continua imperterrita ad evolvere i suoi titoli in vari modi. Tra essi, è proprio...

