Allegri indica la via: 'Bisogna saltargli addosso, non devono fare neanche un cross' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) 'Se la palla gira nella loro metà campo non è un problema, qui dobbiamo essere aggressivi'. Max Allegri a metà dell'allenamento aperto a tifosi e giornalisti ha sintetizzato così un punto centrale del ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) 'Se la palla gira nella loro metà campo non è un problema, qui dobbiamo essere aggressivi'. Maxa metà dell'allenamento aperto a tifosi e giornalisti ha sintetizzato così un punto centrale del ...

