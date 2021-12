Alessandria-Parma, la prima dopo 45 anni: i numeri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alessandria e Parma si ritrovano ad affrontarsi in Serie B a distanza di oltre 45 anni dall’ultima sfida, andata in scena nel marzo del 1975 (0-0, in casa degli emiliani). Nei 20 incroci complessivi tra le due squadre nel torneo cadetto si contano sei vittorie dei grigi, sei dei gialloblu? e otto pareggi, compresi gli ultimi due. L’Alessandria ha pareggiato cinque delle ultime sette partite (1V, 1P) contro il Parma in Serie B: in generale soltanto contro Modena (11) e Palermo (10), i grigi hanno collezionato piu? segni ‘X’ nel campionato cadetto che contro i gialloblu? (otto). Il Parma non ha mai vinto nei 10 precedenti giocati sul campo dell’Alessandria in Serie B: sei pareggi, compreso l’ultimo del 1974, e quattro sconfitte il ruolino di marcia dei Ducali in terra ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021)si ritrovano ad affrontarsi in Serie B a distanza di oltre 45dall’ultima sfida, andata in scena nel marzo del 1975 (0-0, in casa degli emiliani). Nei 20 incroci complessivi tra le due squadre nel torneo cadetto si contano sei vittorie dei grigi, sei dei gialloblu? e otto pareggi, compresi gli ultimi due. L’ha pareggiato cinque delle ultime sette partite (1V, 1P) contro ilin Serie B: in generale soltanto contro Modena (11) e Palermo (10), i grigi hanno collezionato piu? segni ‘X’ nel campionato cadetto che contro i gialloblu? (otto). Ilnon ha mai vinto nei 10 precedenti giocati sul campo dell’in Serie B: sei pareggi, compreso l’ultimo del 1974, e quattro sconfitte il ruolino di marcia dei Ducali in terra ...

