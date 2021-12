Niente Australian Open per il no-vax Herbert: “Decisione personale” (Di martedì 14 dicembre 2021) Primo no-vax fuori dagli Australian Open. Si tratta del doppista francese Pierre-Hugues Herbert, che ha appena vinto le Atp Finals in coppia con Mahut. Herbert non parteciperà allo Slam Australiano perché non ha alcuna intenzione di vaccinarsi: “E’ una Decisione personale che chiaramente comporta delle difficoltà e delle complicazioni nel mio lavoro”. Resta da chiarire la posizione più nodosa, quella di Djokovic. Il numero uno al mondo non ha mai chiarito il suo stato vaccinale, non ha chiesto esenzioni per partecipare al torneo, ma per ora risulta tra gli iscritti alla Atp Cup, manifestazione a squadre che si disputerà a Sydney. In quel caso il vaccino non è obbligatorio, basta sottoporsi a 14 giorni di quarantena. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Primo no-vax fuori dagli. Si tratta del doppista francese Pierre-Hugues, che ha appena vinto le Atp Finals in coppia con Mahut.non parteciperà allo Slamo perché non ha alcuna intenzione di vaccinarsi: “E’ unache chiaramente comporta delle difficoltà e delle complicazioni nel mio lavoro”. Resta da chiarire la posizione più nodosa, quella di Djokovic. Il numero uno al mondo non ha mai chiarito il suo stato vaccinale, non ha chiesto esenzioni per partecipare al torneo, ma per ora risulta tra gli iscritti alla Atp Cup, manifestazione a squadre che si disputerà a Sydney. In quel caso il vaccino non è obbligatorio, basta sottoporsi a 14 giorni di quarantena. SportFace.

