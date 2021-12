Advertising

sportli26181512 : Galliani su Stroppa: 'Mi ricorda Ancelotti': Adriano Galliani a La Gazzetta dello Sport ha parlato del tecnico del… - zazoomblog : Monza Galliani: “Stroppa mi ricorda Ancelotti” VIDEO - #Monza #Galliani: #“Stroppa #ricorda - LeBombeDiVlad : ??? 'Si sta formando la giusta affinità tra proprietà, allenatore e giocatori” ??? Le parole di Adriano #Galliani… - PianetaMilan : .@ACMonza, #Galliani: '#Stroppa mi ricorda #Ancelotti' | #VIDEO - @Lega_B #SerieB #ACMonza #Monza - tuttofrosinone : Monza-Frosinone, l'esultanza rabbiosa di Adriano Galliani in tribuna: ecco cos'ha fatto il dirigente dei lombardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Galliani

L'a.d. delha fatto un paragona tra Stroppa e Ancelotti Adriano, amministratore delegato del, a margine della cena di Natale del vivaio del club lombardo ha parlato dell'allenatore ...Commenta per primo Adrianoa La Gazzetta dello Sport ha parlato del tecnico delGiovanni Stroppa: ' Per carattere e capacità di sdrammatizzare mi ricorda Ancelotti. I dieci risultati utili? Si sta formando la ...Per Roberto Piccoli, premiato col Golden Boy Under 21 per l’anno 2021, si prospetta un parcheggio. Perché il Monza? Vediamo “Devo molto all’Atalanta. Il suo settore giovanile ti forma come uomo e come ...Bergamo, 14 dicembre - Dal premio Golden Boy ad un futuro prossimo da titolare nel Monza? È un momento particolare per Roberto Piccoli, il centravanti dell’Atalanta, classe 200 ...