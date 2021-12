"Lukashenko resiste solo con la repressione, non è il futuro della Bielorussia" (Di martedì 14 dicembre 2021) L’obiettivo di Svetlana Tikhanovskaya non era quello di diventare la portavoce del risveglio della democrazia in Bielorussia. Non aveva mai immaginato una carriera in politica né tantomeno di vivere una vita in esilio. Figlia di un autista di camion e madre di due bambini, prima di trasformarsi in leader dell’opposizione al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, faceva l’insegnante d’inglese. Un’improbabile serie di eventi, poi, l’ha spinta a raccogliere la sfida delle elezioni presidenziali del 2020. All’inizio, a candidarsi contro Lukashenko era stato il marito, Sergei Tikhanovsky. In corsa per la sesta elezione consecutiva, il leader bielorusso si è trovato a dover fare i conti, per la prima volta, con un’opposizione politica. Nei mesi precedenti alle elezioni, così, ne ha impedito la candidatura. Tikhanovsky ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) L’obiettivo di Svetlana Tikhanovskaya non era quello di diventare la portavoce del risvegliodemocrazia in. Non aveva mai immaginato una carriera in politica né tantomeno di vivere una vita in esilio. Figlia di un autista di camion e madre di due bambini, prima di trasformarsi in leader dell’opposizione al presidente bielorusso Alexander, faceva l’insegnante d’inglese. Un’improbabile serie di eventi, poi, l’ha spinta a raccogliere la sfida delle elezioni presidenziali del 2020. All’inizio, a candidarsi controera stato il marito, Sergei Tikhanovsky. In corsa per la sesta elezione consecutiva, il leader bielorusso si è trovato a dover fare i conti, per la prima volta, con un’opposizione politica. Nei mesi precedenti alle elezioni, così, ne ha impedito la candidatura. Tikhanovsky ...

Lauradaisym : RT @giudittasborgi: Alexander Lukashenko è al potere da 27 anni con l’appoggio della Russia e l’immobilismo europeo.Ha messo in prigione o… - valigiablu : RT @giudittasborgi: Alexander Lukashenko è al potere da 27 anni con l’appoggio della Russia e l’immobilismo europeo.Ha messo in prigione o… - giudittasborgi : Alexander Lukashenko è al potere da 27 anni con l’appoggio della Russia e l’immobilismo europeo.Ha messo in prigion… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko resiste Chi di Erdogan ferisce, di Lukashenko perisce Varsavia, il cui premier Mateusz Morawiecki definisce Lukashenko "un gangster", chiede ai partner ... Per il momento, l'Ue resiste al ricatto della Bielorussia e tiene il punto : il Consiglio dei ...

Migranti Ue Bielorussia: chi di Erdogan ferisce, di Lukashenko perisce Varsavia, il cui premier Mateusz Morawiecki definisce Lukashenko "un gangster", chiede ai partner ... Per il momento, l'Ue resiste al ricatto della Bielorussia e tiene il punto: il Consiglio dei ...

"Lukashenko resiste solo con la repressione, non è il futuro della Bielorussia" L'HuffPost "Lukashenko resiste solo con la repressione, non è il futuro della Bielorussia" Svetlana Tikhanovskaya a Huffpost nel giorno della condanna a 18 anni del marito: "Il popolo non è con lui. L'Ue deve fare di più. Vogliamo tre cose: fermare la repressione, rilasciare i prigionieri p ...

Bielorussia. Lukashenko minaccia l’embargo ai prodotti europei Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è tornato a minacciare l’Unione Europea per le sanzioni introdotte nei giorni scorsi a seguito della crisi dei migranti al confine polacco. Lukashenko ha ...

Varsavia, il cui premier Mateusz Morawiecki definisce"un gangster", chiede ai partner ... Per il momento, l'Ueal ricatto della Bielorussia e tiene il punto : il Consiglio dei ...Varsavia, il cui premier Mateusz Morawiecki definisce"un gangster", chiede ai partner ... Per il momento, l'Ueal ricatto della Bielorussia e tiene il punto: il Consiglio dei ...Svetlana Tikhanovskaya a Huffpost nel giorno della condanna a 18 anni del marito: "Il popolo non è con lui. L'Ue deve fare di più. Vogliamo tre cose: fermare la repressione, rilasciare i prigionieri p ...Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è tornato a minacciare l’Unione Europea per le sanzioni introdotte nei giorni scorsi a seguito della crisi dei migranti al confine polacco. Lukashenko ha ...