Le 12 ore di follia di Alex Belli | cosa è successo nella casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ore follia

ilGiornale.it

Il culmine di tutta questa commedia è arrivato ieri, quando in 12si è consumato un vero e proprio drama per Belli. Il concorrente baritonale, con l'ennesimo giro di parole al sapore di ...... , che ha annunciato di essere pronto a firmare, nelle prossime, un'ordinanza apposita. Leggi ... perché noi rischiamo per ladi una settimana di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno. ...Niente feste in piazza a Capodanno, in tutta la Campania, per l'emergenza Covid. Lo ha deciso il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha annunciato di essere pronto a firmare, ...Fabrizio Corona torna a parlare in termini non esattamente accomodanti (ma quando mai lo è stato, d’altra parte?) di Ilary Blasi. Nelle scorse ore l’ex compagno di Nina Moric ha avuto modo di parlare ...