Inter, Zanetti: «Scudetto? Lo difenderemo ma attenzione alle altre» (Di martedì 14 dicembre 2021) Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di questa prima parte di stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato a Sportmediaset di questa prima parte di stagione a margine della festa dei 20 anni della ‘Fondazione Pupi’. Le sue parole: BILANCIO – «Sì, pensavo che l’Inter poteva confermarsi perché la squadra si è completata con diverse alternative. Il mister lo conoscevo da avversario quando allenava la Lazio e mi è sempre sembrato una persona intelligente. E lo sta dimostrando. Fa veramente piacere vedere giocare la squadra. Uscendo da San Siro dopo il Cagliari vedevo i tifosi molti felici perché la squadra gioca bene». Scudetto – «Noi dobbiamo difendere lo Scudetto vinto l’anno scorso e penso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Il vicepresidente dell’, Javier, ha parlato di questa prima parte di stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi Il vicepresidente nerazzurro, Javier, ha parlato a Sportmediaset di questa prima parte di stagione a margine della festa dei 20 anni della ‘Fondazione Pupi’. Le sue parole: BILANCIO – «Sì, pensavo che l’poteva confermarsi perché la squadra si è completata con diverse alternative. Il mister lo conoscevo da avversario quandonava la Lazio e mi è sempre sembrato una persona intelligente. E lo sta dimostrando. Fa veramente piacere vedere giocare la squadra. Uscendo da San Siro dopo il Cagliari vedevo i tifosi molti felici perché la squadra gioca bene».– «Noi dobbiamo difendere lovinto l’anno scorso e penso ...

