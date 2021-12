Il cambio di look di Emma Marrone? Esigenze di copione (Di martedì 14 dicembre 2021) Emma Marrone ha insospettito i fan con un cambio look che l’ha fatta tornare a un taglio di capelli corto, l’acconciatura con la quale divenne famosa nei suoi primi anni di carriera. Un hairstyle che è stato al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo. La cantante ha pubblicato una foto su Instagram nella quale ha mostrato i capelli recisi, raccolti in una treccia. Tutti i suoi fan si sono immediatamente domandati il motivo della metamorfosi improvvisa e, dopo pochi giorni, hanno ricevuto risposta. “Primo giorno di set. Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini, Il ritorno. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza”, ha ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021)ha insospettito i fan con unche l’ha fatta tornare a un taglio di capelli corto, l’acconciatura con la quale divenne famosa nei suoi primi anni di carriera. Un hairstyle che è stato al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo. La cantante ha pubblicato una foto su Instagram nella quale ha mostrato i capelli recisi, raccolti in una treccia. Tutti i suoi fan si sono immediatamente domandati il motivo della metamorfosi improvvisa e, dopo pochi giorni, hanno ricevuto risposta. “Primo giorno di set. Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini, Il ritorno. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza”, ha ...

