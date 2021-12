Grande Fratello Vip, Alex Belli squalificato esce con Delia (Di martedì 14 dicembre 2021) Grande Fratello Vip, fine del triangolo, Alex Belli squalificato esce con Delia. Soleil: «Quello innamorato è lui». Il confronto tanto atteso è avvenuto con un epilogo inatteso. L’attore infrange il regolamento in diretta e quindi è costretto ad abbandonare il gioco. «Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonata – esordisce Delia durante il faccia a faccia con Alex Belli – ma quando ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Era una trappola ma tu ci sei cascato, ma siccome io ho una dignità ho deciso che la nostra storia finisce qui. Dovevi dire preferisco Delia e il suo amore e mi dispiace che sei caduta in quella trappola con quella stronza. Io me ne vado, tu ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 14 dicembre 2021)Vip, fine del triangolo,con. Soleil: «Quello innamorato è lui». Il confronto tanto atteso è avvenuto con un epilogo inatteso. L’attore infrange il regolamento in diretta e quindi è costretto ad abbandonare il gioco. «Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonata – esordiscedurante il faccia a faccia con– ma quando ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Era una trappola ma tu ci sei cascato, ma siccome io ho una dignità ho deciso che la nostra storia finisce qui. Dovevi dire preferiscoe il suo amore e mi dispiace che sei caduta in quella trappola con quella stronza. Io me ne vado, tu ...

Advertising

AliceVeneziano : RT @calabrisellabel: Comunque ieri sera è stata degna puntata del grande fratello, non si vedeva da anni una puntata così. #gfvip - Greta251003 : Fabrizio Corona e il Grande Fratello saranno incazzati neri con Alex #gfvip - calabrisellabel : Comunque ieri sera è stata degna puntata del grande fratello, non si vedeva da anni una puntata così. #gfvip - VicolodelleNews : #GfVip, #StefaniaOrlando si scaglia contro #SoleilSorgè: “Assumiti le tue responsabilità” Per leggere qui ---->… - chiara_furfaro : RT @Federicaaa11: Nella vita meglio essere “comodini” come Aldo Montano che pagliacci come Alex Belli, che per essere protagonista del Gran… -