(Di martedì 14 dicembre 2021) Cosa è successo nell’appuntamento di lunedì 13 dicembre 2021, serata cruciale per i Vipponi: chi ha accettato di proseguire e chi no L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni della ventisettesima puntata - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, ventisettesima puntata: commenti a caldo - infoitcultura : Gf Vip 6, il riassunto della ventisettesima puntata | Isa e Chia - infoitcultura : GF Vip 6 ventisettesima puntata: eliminato e uscite, chi resta e chi lascia -

Ultime Notizie dalla rete : Vip ventisettesima

ilmattino.it

Il conduttore si collega poi con la Casa e annuncia che questa sera chiederà ad alcuni deise vogliono restare o andare via. Una parte di loro darà la risposta il prossimo venerdì. Quindi ecco ...Grande Fratello, direttapuntata: Belli a confronto con Delia. Ecco tutti iche lasceranno la casa. L'attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto nessun ...Vivono momenti di grande affetto e sembrano molto affiatati. Questa sera andrà in onda la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 6. L’attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche ...A voi i commenti! Grande Fratello Vip 6, ventisettesima puntata: commenti a caldo. Alle 21.40, su Canale 5, la ventisettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è co ...