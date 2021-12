Formula Uno, test invernali ad Abu Dhabi: il più veloce è O’Ward su McLaren (Di martedì 14 dicembre 2021) Abu Dhabi ha terminato la stagione 2021 e ha aperto, immediatamente, quella successiva. Domenica scorsa, Max Verstappen ha trionfato nel Gran Premio degli Emirati Arabi sorpassando all’ultimo giro Lewis Hamilton e laureandosi campione del mondo della categoria più importante delle quattro ruote. Un trionfo spettacolare, culmine di un Mondiale esaltante dall’inizio alla fine. Terminati i sacrosanti festeggiamenti, però, è già tempo di tuffarsi nella nuova stagione: la Formula Uno ha mandato in pista la prima parte dei test invernali con Pato O’Ward della McLaren davanti al gruppo. Formula Uno, test invernali ad Abu Dhabi: ecco cosa è successo Primo atto della nuova stagione in archivio in Formula ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Abuha terminato la stagione 2021 e ha aperto, immediatamente, quella successiva. Domenica scorsa, Max Verstappen ha trionfato nel Gran Premio degli Emirati Arabi sorpassando all’ultimo giro Lewis Hamilton e laureandosi campione del mondo della categoria più importante delle quattro ruote. Un trionfo spettacolare, culmine di un Mondiale esaltante dall’inizio alla fine. Terminati i sacrosanti festeggiamenti, però, è già tempo di tuffarsi nella nuova stagione: laUno ha mandato in pista la prima parte deicon Patodelladavanti al gruppo.Uno,ad Abu: ecco cosa è successo Primo atto della nuova stagione in archivio in...

Advertising

sportface2016 : L'Honda Civic di Verstappen in beneficenza - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: L'altra faccia della Formula Uno. Verstappen e Hamilton, pure i campioni hanno un padre - RosyDiBartolo1 : Non segui lo sport,la formula uno la trovo noiosissima.... Però effettivamente è emozionante - sportface2016 : #F1, #Verstappen torna sul successo: 'Grato ad #Hamilton per una battaglia grandiosa' - mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: L'altra faccia della Formula Uno. Verstappen e Hamilton, pure i campioni hanno un padre -