Covid | la testimonianza di un’adolescente romana figlia di no vax

(Di martedì 14 dicembre 2021) Una studentessa di 16 anni che vive ha Roma ha raccontato la sua esperienza dadi no vax alla quale è stato imposto di non vaccinarsi.Roma, studentessa di 16 anni: “di no vax non vaccinata: sono stata privata dell’adolescenza” su Donne Magazine.

Advertising

antondepierro : Una testimonianza illuminante,ma dubito che chi possiede neuroni vacanzieri possa comprendere,tanto più se affetto… - Paone80 : RT @llussyjey: Testimonianza dell'Amico del colonnello Salvo Gagliano morto dopo il vaccino ..... e invece ufficialmente dichiarato morto p… - DavideDonati14 : RT @llussyjey: Testimonianza dell'Amico del colonnello Salvo Gagliano morto dopo il vaccino ..... e invece ufficialmente dichiarato morto p… - 76687505Roberto : RT @llussyjey: Testimonianza dell'Amico del colonnello Salvo Gagliano morto dopo il vaccino ..... e invece ufficialmente dichiarato morto p… - Asaliah_Jo : RT @llussyjey: Testimonianza dell'Amico del colonnello Salvo Gagliano morto dopo il vaccino ..... e invece ufficialmente dichiarato morto p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid testimonianza

98Zero.com

"Adell'impegno prestato da P. A. Croce Rosa Cellese di Celle Ligure, per superare l'emergenza- 10 ed essere stati ciò che era necessario essere: Coraggiosi, Responsabili e ...... opera nei tre gradi di istruzione per far conoscere attraverso laformativa quelli ... Nella situazione attuale, inoltre, con ilche ha fortemente colpito molti settori economici, ...Post Covid: iniziato al San Gerardo il programma di monitoraggio. Su 23 pazienti visitati quattro hanno avuto necessità di 4 ossigenoterapia.Continuano ad arrivare le testimonianze, anche delle grandi star, che hanno combattuto la loro battaglia contro il covid 19. Messaggi importanti, per chi ancora non ha compreso l’importanza del vaccin ...