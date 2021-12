Coppa Italia: Spezia – Lecce in tv e formazioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Questa sera, martedì 14 dicembre, ritorna la Coppa Italia con il secondo turno dei sedicesimi di finale. Una delle partite in programma per giovedì 16 dicembre, è Spezia – Lecce che si giocherà alle 18.00 allo stadio Picco. Sarà possibile seguire il match su Italia 1. Come si presentano le squadre? Cagliari vs Cittadella: pronostico e dove vederla Coppa Italia: come si presentano Spezia e Lecce? Giovedì 16 dicembre, Spezia e Lecce si sfideranno alle 18.00 allo stadio Picco per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Le due squadre desiderano proseguire la propria corsa all’interno del torneo e sono consapevoli che nessuna sfida è da sottovalutare o da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Questa sera, martedì 14 dicembre, ritorna lacon il secondo turno dei sedicesimi di finale. Una delle partite in programma per giovedì 16 dicembre, èche si giocherà alle 18.00 allo stadio Picco. Sarà possibile seguire il match su1. Come si presentano le squadre? Cagliari vs Cittadella: pronostico e dove vederla: come si presentano? Giovedì 16 dicembre,si sfideranno alle 18.00 allo stadio Picco per i sedicesimi di finale di. Le due squadre desiderano proseguire la propria corsa all’interno del torneo e sono consapevoli che nessuna sfida è da sottovalutare o da ...

Advertising

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati per la gara serale di Coppa Italia - sportli26181512 : Coppa Italia, oggi al via i sedicesimi: il programma completo: Si riporta di seguito il calendario dei sedicesimi d… - charliemchouse : Genoa, i convocati per la gara serale di Coppa Italia - persemprecalcio : ?? Questa sera torna la #CoppaItalia ed il #Genoa ospita la Salernitana alle 21. Intanto tiene banco il mercato con… - Kokodewa7890 : Quando inizia la merda Italia (coppa Italia) che almeno so quando suicidarmi -