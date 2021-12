Bancomat, arriva la multa per chi rifiuta il pagamento con POS (Di martedì 14 dicembre 2021) Torna in auge la proposta di sanzionare chi non accetta pagamenti con carte (Bancomat e carta di credito), già valutata nel 2020 quando era stato esteso l’obbligo di accettare pagamenti con POS alle transazioni commerciali di qualsiasi importo. Una proposta subito naufragata a causa dell’opposizione dei commercianti, che chiedevano l’abolizione delle commissioni, ora riproposta dal Governo Draghi, che punta a rendere efficace l’obbligatorietà dei pagamenti elettronici. Le multe per i trasgressori arriveranno grazie un emendamento al dl Recovery, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera, su proposta di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega). Vediamo di seguito l’ammontare delle sanzioni ele ipotesi sull’abbattimento delle commissioni per gli esercenti. A quanto ammonta la multa L’emendamento prevede una sanzione minima di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Torna in auge la proposta di sanzionare chi non accetta pagamenti con carte (e carta di credito), già valutata nel 2020 quando era stato esteso l’obbligo di accettare pagamenti con POS alle transazioni commerciali di qualsiasi importo. Una proposta subito naufragata a causa dell’opposizione dei commercianti, che chiedevano l’abolizione delle commissioni, ora riproposta dal Governo Draghi, che punta a rendere efficace l’obbligatorietà dei pagamenti elettronici. Le multe per i trasgressori arriveranno grazie un emendamento al dl Recovery, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera, su proposta di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega). Vediamo di seguito l’ammontare delle sanzioni ele ipotesi sull’abbattimento delle commissioni per gli esercenti. A quanto ammonta laL’emendamento prevede una sanzione minima di ...

